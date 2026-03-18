Einsatz auf A46: Vollsperrung nach mehreren Unfällen und Trümmer-Chaos
Iserlohn - Die A46 bei Iserlohn (Märkischer Kreis, NRW) musste am Dienstagabend zeitweise voll gesperrt werden. Grund dafür waren mehrere Unfälle.
Gegen 19 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr über einen Fahrzeugbrand kurz nach der Auffahrt Iserlohn-Seilersee in Richtung Hagen alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung zwar nicht. Allerdings waren zwei Autos im Baustellenbereich verunfallt.
Aus beiden Wagen traten in der Folge Betriebsmittel aus, die von der Feuerwehr abgestreut wurden. Verletzte gab es nicht.
Bereits während des Einsatzes wurden darüber hinaus mehrere Fahrzeuge zwischen den Anschlussstellen Iserlohn-Zentrum und Iserlohn-Oestrich durch Trümmerteile auf der Fahrbahn beschädigt.
Die A46 in Richtung Hagen musste zwischen Iserlohn-Seilersee und Iserlohn-Zentrum für rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Für die Reinigung der Fahrbahn war zeitweise zudem auch die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Iserlohn-Zentrum und Iserlohn-Oestrich nicht befahrbar.
Titelfoto: Feuerwehr Iserlohn