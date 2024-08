BMW kracht auf A5 gegen VW mit Familie: Unfall mit sechs Verletzten, darunter drei Kinder

Alsfeld - Bei einem Unfall auf der A5 bei Alsfeld (Vogelsbergkreis) am frühen Abend des gestrigen Freitags wurden sechs Menschen verletzt, darunter drei Kinder.

Auch ein Rettungshubschrauber war bei dem Unfall auf der A5 im Einsatz. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Unfall, der sich gegen 17.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Alsfeld/Ost ereignet hatte, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war in dem dichten Verkehr ein 40 Jahre alter Mann mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern im VW auf der rechten Spur unterwegs, als sich von hinten auf dem rechten Fahrstreifen ein 54 Jahre alter Mann in seinem BMW näherte, der seine zwölfjährige neben sich sitzen hatte.

Als sich der Verkehr auf der linken Spur plötzlich auf Schritttempo verlangsamte, merkte dies der 54-Jährige offenbar zu spät: Um den Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Auto zu verhindern, legte der Mann eine Vollbremsung hin und wich nach rechts aus.

Dabei kollidierte er aber mit dem VW des 40-Jährigen.

Alle sechs an den Umfall beteiligten Fahrzeuginsassen erlitten so schwere Verletzungen, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.