Heftiger Unfall auf A5: Insassen von Mitsubishi haben Schutzengel mit im Fahrzeug

Weiterstadt - Das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können: Nach einem Unfall auf der A5 bei Weiterstadt mussten mehrere Menschen ins Krankenhaus gebracht werden - sie hatten allerdings Glück im Unglück.

Bei einem Unfall auf der A5 sind zwei Menschen verletzt worden. © 5VISION.NEWS

Ein Mitsubishi, der auf der Autobahn in Richtung Frankfurt am Main unterwegs war, kam an der Anschlussstelle Weiterstadt am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr von dieser ab, erfasste dabei ein gestreiftes Sicherungsschild vor der Abfahrt und landete schlussendlich zwischen den Leitplanken.

Der Wagen, in dem sich vier Personen befanden, wurde erheblich beschädigt. Von den Insassen erlitten zwei Frauen leichte Verletzungen, zwei Männer blieben unverletzt. Dennoch wurden alle vier zur Sicherheit in eine Klinik transportiert.