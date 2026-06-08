Heftiger Unfall auf A5: Insassen von Mitsubishi haben Schutzengel mit im Fahrzeug
Weiterstadt - Das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können: Nach einem Unfall auf der A5 bei Weiterstadt mussten mehrere Menschen ins Krankenhaus gebracht werden - sie hatten allerdings Glück im Unglück.
Ein Mitsubishi, der auf der Autobahn in Richtung Frankfurt am Main unterwegs war, kam an der Anschlussstelle Weiterstadt am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr von dieser ab, erfasste dabei ein gestreiftes Sicherungsschild vor der Abfahrt und landete schlussendlich zwischen den Leitplanken.
Der Wagen, in dem sich vier Personen befanden, wurde erheblich beschädigt. Von den Insassen erlitten zwei Frauen leichte Verletzungen, zwei Männer blieben unverletzt. Dennoch wurden alle vier zur Sicherheit in eine Klinik transportiert.
Zwei Spuren der A5 mussten aufgrund der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten gesperrt werden. Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS