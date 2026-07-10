Lkw kracht in Abschleppwagen: Fahrer schwer verletzt, A5 bei Karlsruhe gesperrt

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Ein Lastwagen ist am Freitagmittag in einen Abschleppwagen gekracht. Die A5 ist derzeit in Richtung Süden voll gesperrt, zwei Menschen erlitten Verletzungen.

Von Johanna Baumann

Karlsruhe - Verkehrschaos auf der A5 bei Karlsruhe: Ein Lastwagen ist am Freitagmittag in einen Abschleppwagen gekracht. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Süden voll gesperrt, zwei Menschen erlitten Verletzungen.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt.
Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr. Auf dem Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen der A5 auf Höhe Karlsruhe-Durlach stand zu diesem Zeitpunkt ein Kran-Lkw im Einsatz.

Der 21-jährige Fahrer des Abschleppers war gerade dabei, ein Pannenfahrzeug aufzuladen und abzutransportieren.

Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer, der ebenfalls in Fahrtrichtung Süden unterwegs war, übersah das stehende Abschleppfahrzeug offenbar. Laut Polizei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf den Kran-Lkw auf.

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Der Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste schwer verletzt aus dem Wrack befreit werden. Auch der 21-Jährige zog sich bei der Kollision Verletzungen zu.

Es kam am Mittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen in beide Richtungen.
Es kam am Mittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen in beide Richtungen.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die andauernden Räumungsarbeiten musste die Polizei die Fahrstreifen in Richtung Süden komplett sperren. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit unklar.

Titelfoto: Henry Mungenast / EinsatzReport24

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