Lkw kracht in Abschleppwagen: Fahrer schwer verletzt, A5 bei Karlsruhe gesperrt

Karlsruhe - Verkehrschaos auf der A5 bei Karlsruhe: Ein Lastwagen ist am Freitagmittag in einen Abschleppwagen gekracht. Die Autobahn ist derzeit in Richtung Süden voll gesperrt, zwei Menschen erlitten Verletzungen.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 11.20 Uhr. Auf dem Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen der A5 auf Höhe Karlsruhe-Durlach stand zu diesem Zeitpunkt ein Kran-Lkw im Einsatz.

Der 21-jährige Fahrer des Abschleppers war gerade dabei, ein Pannenfahrzeug aufzuladen und abzutransportieren.

Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer, der ebenfalls in Fahrtrichtung Süden unterwegs war, übersah das stehende Abschleppfahrzeug offenbar. Laut Polizei fuhr er mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf den Kran-Lkw auf.

Der Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste schwer verletzt aus dem Wrack befreit werden. Auch der 21-Jährige zog sich bei der Kollision Verletzungen zu.