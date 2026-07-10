Laster fährt auf Transporter der Straßenmeisterei: A5 gesperrt
Von Marcel Gnauck
Hartheim/Neuenburg - Wegen eines Unfalls ist die A5 zwischen den Anschlussstellen Hartheim und Mühlheim/Neuenburg in Richtung Süden komplett gesperrt.
Ein Lastwagen war am frühen Morgen auf einen Transporter der Straßenmeisterei aufgefahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Wagen stand demnach zur Absicherung einer Baustelle auf der Fahrbahn.
Ob der Lastwagenfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst nicht klar. Er sei noch selbst aus dem Wagen ausgestiegen. Auch zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.
Am Morgen dauerte die Bergung der Fahrzeuge noch an. Die Sprecherin sagte, sie hoffe, dass bald wieder eine Spur freigegeben werden könne.
Wie lang die Sperrung noch dauern wird, konnte sie nicht sagen. Laut dem ADAC kommt es zu Staus. Autofahrer müssten mit etwa einer Stunde Zeitverlust rechnen.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa