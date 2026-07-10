Laster fährt auf Transporter der Straßenmeisterei: A5 gesperrt

Hartheim/Neuenburg - Wegen eines Unfalls ist die A5 zwischen den Anschlussstellen Hartheim und Mühlheim/Neuenburg in Richtung Süden komplett gesperrt.

Die Bergung der Fahrzeuge dauert am Freitagmorgen noch an. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Ein Lastwagen war am frühen Morgen auf einen Transporter der Straßenmeisterei aufgefahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Wagen stand demnach zur Absicherung einer Baustelle auf der Fahrbahn.

Ob der Lastwagenfahrer bei dem Unfall verletzt wurde, war zunächst nicht klar. Er sei noch selbst aus dem Wagen ausgestiegen. Auch zur Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Am Morgen dauerte die Bergung der Fahrzeuge noch an. Die Sprecherin sagte, sie hoffe, dass bald wieder eine Spur freigegeben werden könne.



