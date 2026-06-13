Kettenreaktion ausgelöst! 19-Jähriger kracht mit Fahrzeug in Stauende, sechs Autos beteiligt

Gemünden - Ein folgenschwerer Auffahrunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen hat in Hessen die Polizei auf der A5 am Ohmtal-Dreieck beschäftigt.

Auf der A5 hat es in Hessen einen folgenschweren Unfall gegeben. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 60.000 Euro. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben der Beamten wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt am Freitagmittag wegen des Unfalls zunächst komplett gesperrt. Trotz einer Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungsempfehlung habe sich ab der Anschlussstelle Alsfeld-West ein rund neun Kilometer langer Rückstau gebildet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler kam es zu dem Unfall, als ein 19 Jahre alter Autofahrer ein Stauende übersah. Er sei daraufhin gegen die zwei vor ihm fahrenden Fahrzeuge gefahren.

Dies habe eine "Kettenreaktion" ausgelöst, bei der die übrigen Autos aufeinander geschoben wurden.

Der Unfall auf der linken von vier Fahrspuren habe sich unmittelbar nach Zusammenführung der A5 und der A49 hinter einer kleinen Kuppe ereignet.

Glücklicherweise hätten alle beteiligten Personen ihre Autos selbstständig verlassen können.