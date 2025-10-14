Lebensmittel-Laster rollt auf A5 plötzlich rückwärts, dann kommt es zum schweren Crash

Alsfeld - Ein schwerer Unfall zwischen zwei Sattelzügen auf der A5 bei Alsfeld ( Mittelhessen ) hat in der Nacht zu Dienstag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Verschiedene Lebensmittel wurden dabei auf der Autobahn verteilt.

Beide Sattelzüge wurden durch den massiven Zusammenprall auf der A5 bei Alsfeld nahezu komplett zerstört. © Fuldamedia

Wie die Polizei berichtet, ereignet sich der folgenschwere Crash gegen 1.15 Uhr in Fahrtrichtung Norden zwischen der Anschlussstelle Alsfeld/Ost und dem Hattenbacher Dreieck.

Demnach hatte ein 73-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Weimar (Thüringen) sein Fahrzeug aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen und teilweise auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt.

Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich das Sattelzuggespann plötzlich entgegen der Fahrtrichtung in Bewegung und rollte rückwärts auf die Fahrbahn.

Ein 53-jähriger polnischer Lastwagenfahrer erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seinem Sattelzug gegen das rückwärts rollende Fahrzeug.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Auflieger des zuvor stehenden Gespanns quer über die Fahrbahn geschoben und blockierte sämtliche Spuren in Richtung Norden.