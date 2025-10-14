Lebensmittel-Laster rollt auf A5 plötzlich rückwärts, dann kommt es zum schweren Crash
Alsfeld - Ein schwerer Unfall zwischen zwei Sattelzügen auf der A5 bei Alsfeld (Mittelhessen) hat in der Nacht zu Dienstag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Verschiedene Lebensmittel wurden dabei auf der Autobahn verteilt.
Wie die Polizei berichtet, ereignet sich der folgenschwere Crash gegen 1.15 Uhr in Fahrtrichtung Norden zwischen der Anschlussstelle Alsfeld/Ost und dem Hattenbacher Dreieck.
Demnach hatte ein 73-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Weimar (Thüringen) sein Fahrzeug aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen und teilweise auf dem rechten Fahrstreifen abgestellt.
Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich das Sattelzuggespann plötzlich entgegen der Fahrtrichtung in Bewegung und rollte rückwärts auf die Fahrbahn.
Ein 53-jähriger polnischer Lastwagenfahrer erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit seinem Sattelzug gegen das rückwärts rollende Fahrzeug.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Auflieger des zuvor stehenden Gespanns quer über die Fahrbahn geschoben und blockierte sämtliche Spuren in Richtung Norden.
Unfall auf A5: Lebensmitteln verteilen sich über beide Richtungsfahrbahnen
Bei dem Zusammenstoß wurde zudem die Plane des auffahrenden Lastwagens aufgerissen. Die Ladung - bestehend aus Lebensmitteln, Sekt und Spirituosen - verteilte sich über beide Richtungsfahrbahnen.
Dadurch musste auch die Fahrbahn in Richtung Süden zeitweise gesperrt werden.
Ab etwa 2.50 Uhr konnte der Verkehr in südlicher Richtung wieder über den Standstreifen abfließen, der Rückstau löste sich nach rund 50 Minuten auf.
Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten in Richtung Norden dauern jedoch weiterhin an. Wann die Strecke vollständig freigegeben werden kann, ist derzeit unklar.
Eine Umleitung wurde eingerichtet.
Immenser Sachschaden durch Sattelzug-Unfall auf A5
Der Sachschaden wird auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. "Glücklicherweise ist niemand verletzt worden", erklärte der stellvertretende Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Alsfeld, Carsten Schmidt.
Kurios: Auf der A5 kam es in derselben Nacht an anderer Stelle zu einem weiteren Unfall, bei dem tonnenweise Lebensmittel auf der Fahrbahn landeten.
Titelfoto: Fuldamedia