Todes-Drama auf A5: Mann (†49) rettet sich aus Unfallwrack und wird dann von Auto erfasst

Friedberg/Bad Homburg - Unfall-Drama auf A5 ! Ein 49-jähriger Mann aus Frankfurt kam am frühen Sonntagmorgen zwischen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz auf äußerst tragische Weise ums Leben.

Ein dramatischer Verkehrsunfall auf der A5 forderte in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Leben eines 49-jährigen Mannes. © 5VISION.NEWS

Einer Polizeimeldung zufolge geriet der Fahrer eines BMWs gegen 2.04 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern.

Sein Wagen prallte mehrfach gegen die Schutzplanke und die Betonleitwand. Der stark beschädigte BMW kam schließlich zwischen der mittleren und rechten Fahrspur zum Stillstand.

Der 49-Jährige schaffte es zunächst noch aus dem Fahrzeug aussteigen.

Kurz darauf kam es jedoch zum tragischen Unglück: Ein 31-jähriger Fahrer eines Suzuki überfuhr auf der mittleren Spur einen abgerissenen Vorderreifen des BMWs, verlor die Kontrolle über sein Auto und schleuderte über die Fahrbahn.

Dabei erfasste er den 49-jährigen Frankfurter, der gerade zu seinem verunfallten Fahrzeug zurücklief. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme bis etwa 7.30 Uhr teilweise gesperrt.