Sattelzug kippt auf Autobahn um: 64-Jähriger muss aus Fahrerkabine befreit werden

Vogelsbergkreis - Ein umgekippter Sattelzug auf dem Zubringer von der A5 zur A49 hat am frühen Samstagmorgen zu einer Vollsperrung geführt.

Rettungskräfte mussten den leicht verletzten Fahrer aus der Zugmaschine befreien. © Fuldamedia

Der 64 Jahre alte Fahrer hatte sich nicht mehr alleine aus der Fahrerkabine befreien können und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Lkw-Fahrer auf der A5 aus Richtung Frankfurt unterwegs. Am Ohmtal-Dreieick wollte er dann gegen 3.45 Uhr auf die A49 wechseln und ordnete sich deshalb auf dem rechten Fahrstreifen des Zubringers ein.

Kurz vor der Trennung der beiden Autobahnen kam der Sattelzug allerdings aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß zunächst gegen einen Aufpralldämpfer und kippte schließlich auf die Seite.

Mithilfe der kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte konnte sich der Fahrer dann aus dem Lkw befreien. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.