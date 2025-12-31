Fahrer hat keine Überlebenschance: Ford Fiesta kracht gegen Baum, geht in Flammen auf

Düsseldorf - Auf der A59 bei Langenfeld ist es am Morgen des 31. Dezember zu einem tödlichen Crash gekommen. Der Fahrer eines Ford Fiesta verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unfallwagen fing sofort Feuer. Für den 40-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. © Matti Rosenkranz

Nach Angaben der Polizei war ein 40-jähriger Mann aus Bergisch-Gladbach mit seinem Wagen auf der Autobahn in Richtung Dinslaken unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er unterhalb der Überführung "Rheinstraße" in Höhe Langenfeld-Reusrath nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der Ford fing sofort Feuer.

Der 40-Jährige erlitt bei der Kollision tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein Unfallaufnahmeteam übernahm vor Ort die Spurensicherung. Die A59 musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 17.15 Uhr in Richtung Dinslaken gesperrt bleiben.