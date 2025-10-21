Alkohol im Spiel? Fahrer übersieht Baustelle auf A6 und kracht in ein Warnschild

Wendelstein - In der Nacht zu Dienstag, um 0.55 Uhr, übersieht ein Kleintransport-Fahrer einen Warnanhänger im Landkreis Roth auf der A6 . Für die Polizei roch der Mann nach Alkohol.

Auf der A6 übersah der Fahrer eine Baustelle. (Archivfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Der Fahrer des Kleintransporters ist dabei ungebremst gegen einen Warnanhänger auf der A6 bei Wendelstein (Landkreis Roth) gefahren. Dabei verletzte sich der Mann schwer.

Wegen einer Nachtbaustelle war an der Stelle nur der Standstreifen befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Wieso der Fahrer Warnanhänger und Pylonen übersah, ist noch unklar. Er kam ins Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben roch der Mann nach Alkohol. Im Führerhaus soll zudem eine Weinflasche gelegen haben.