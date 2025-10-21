Alkohol im Spiel? Fahrer übersieht Baustelle auf A6 und kracht in ein Warnschild
Von Jule Meck
Wendelstein - In der Nacht zu Dienstag, um 0.55 Uhr, übersieht ein Kleintransport-Fahrer einen Warnanhänger im Landkreis Roth auf der A6. Für die Polizei roch der Mann nach Alkohol.
Der Fahrer des Kleintransporters ist dabei ungebremst gegen einen Warnanhänger auf der A6 bei Wendelstein (Landkreis Roth) gefahren. Dabei verletzte sich der Mann schwer.
Wegen einer Nachtbaustelle war an der Stelle nur der Standstreifen befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Wieso der Fahrer Warnanhänger und Pylonen übersah, ist noch unklar. Er kam ins Krankenhaus.
Nach Polizeiangaben roch der Mann nach Alkohol. Im Führerhaus soll zudem eine Weinflasche gelegen haben.
Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Die Autobahn 6 war bis zum Vormittag in Richtung Heilbronn teilweise gesperrt.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa (Archivfoto)