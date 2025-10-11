Tierischer Polizeieinsatz: Autofahrer melden Hund auf A6 bei Schwetzingen
Schwetzingen - Die Polizei verlangsamte am Freitagvormittag den Verkehr auf der A6 bei Schwetzingen. Grund dafür war ein freilaufender Hund.
Gegen 9.55 Uhr wurde der Vierbeiner zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim und Schwetzingen gesichtet. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Autofahrer den Notruf verständigt.
Als die Polizei antraf, war der Hund bereits durch eine Autofahrerin gesichert worden.
Die Beamten nahmen den Vierbeiner an sich und brachten ihn zum Polizeirevier in Schwetzingen.
Bislang ist das Tier nicht zurück bei seinem Besitzer, wie ein Sprecher gegenüber der Deutschen Presseagentur mitteilte. Noch unklar sei, wie der Hund auf die Autobahn gekommen war.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa