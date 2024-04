Auto kracht auf A6 in Lastwagen: SUV-Fahrer (58) in lebensbedrohlichem Zustand

Neuendettelsau - Auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg ist am Donnerstagnachmittag im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ein 58 Jahre alter SUV-Fahrer lebensbedrohlich verletzt worden.

Ein Gutachter wurde zu der Unfallstelle hinzugerufen: "Der wird jetzt die Kollegen der Verkehrspolizeiinspektion Feucht bei der Unfallaufnahme unterstützen mit einem entsprechenden Gutachten", so der Polizeisprecher.

"Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem Fahrzeug befreien", so Michael Konrad, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Mittelfranken .

Konrad zeigte sich dankbar für die schnelle Ersthilfe der anwesenden Zeugen, warnte jedoch davor, sich selbst in brenzlige Situationen zu bringen: "Die Autobahn ist natürlich mit den hohen Geschwindigkeiten eine sehr gefährliche Örtlichkeit. Das heißt, erst wenn ich selbst weiß, ich bin sicher, zum Beispiel auf dem Seitenstreifen, sollte ich mich einer Unfallstelle nähern."

Viel wichtiger für die Einsatzkräfte sei es, so schnell wie möglich, einen guten Notruf abzusetzen. Lobenswert erwähnte er, dass die Autofahrer sofort eine Rettungsgasse bildeten.

Zudem kritisierte er das Problem mit sogenannten Gaffern: "Personen, die in einen Unfall verwickelt sind, die sich in einer Notsituation befinden, zu fotografieren oder zu filmen, das ist etwas, was gar nicht geht."