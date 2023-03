Heftiger Lkw-Unfall auf A6: Mehrere Menschen teils schwer verletzt

Alfeld - Bei einem folgenschweren Unfall auf der A6 sind in Bayern drei Menschen teils erheblich verletzt worden.

Die Retter mussten den Fahrer aus dem völlig demolierten Lastwagen schneiden, auch seine Beifahrerin aus dem Wrack befreien. © vifogra/Haubner

Ein Mann und eine Frau erlitten bei der Kollision, die sich am Freitagmittag gegen 12.35 Uhr auf der Autobahn zwischen Alfeld und Sulzbach-Rosenberg in Richtung Pilsen ereignete, schwere Verletzungen, ein weiterer Mann wurde mittelschwer verletzt.

Laut Beamten des Polizeipräsidiums Oberpfalz hatte der Fahrer des voranfahrenden Lastwagens wohl wegen einer Staubildung anhalten müssen, der Mann am Steuer des zweiten Lasters brachte sein tonnenschweres Gefährt ebenso zum Stehen.

Der Fahrer des dritten Lastwagens schaffte es allerdings nicht mehr rechtzeitig, zu bremsen und fuhr auf den vor ihm stehenden Sattelzug auf.

Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit speziellem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Sowohl der Mann als auch seine Beifahrerin erlitten im Zuge des Unfalls schwere Verletzungen. Beide wurden nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein weiterer Trucker erlitt mittelschwere Verletzungen, auch er kam in ein Krankenhaus.