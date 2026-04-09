Sattelzug kracht auf A6 in Baustelle: Arbeiter erfasst und tödlich verletzt

Viernheim - Auf der A6 bei Viernheim in Südhessen ist am frühen Donnerstagmorgen ein Arbeiter auf einer Baustelle von einem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Baustellenmitarbeiter hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war der Lkw gegen 3 Uhr auf der A6 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs, als der Laster aus noch ungeklärter Ursache zwischen dem Viernheimer Dreieck und dem Viernheimer Kreuz in die Absperrung einer dortigen Baustelle fuhr.

Im Anschluss durchbrach der Sattelzug mehrere Begrenzungen und krachte schließlich in einen Sperranhänger der Baustellenfirma, wo er den Arbeiter erfasste und so schwer verletzte, dass der Mann noch an der Unfallstelle verstarb.