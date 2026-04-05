Fahranfänger rast mit Porsche in Renault und zerquetscht Kleinwagen

Erlenbach - Nach einem Unfall in der Nacht zu Sonntag musste die A6 in Richtung Nürnberg am Weinsberger Kreuz zeitweise für eine Stunde voll gesperrt werden.

Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Nach TAG24-Informationen war ein Fahranfänger gegen 2 Uhr mit seinem Porsche mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache in das Heck eines Renaults krachte.

Die Wucht des Aufpralls war dabei offenbar so groß, dass der Kleinwagen beinahe bis zur Hälfte zusammengeschoben wurde, wie Fotos von der Unfallstelle zeigen.

Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.