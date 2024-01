Schwerer Crash auf A6: 51-Jähriger kracht gegen Beton-Wand - dann rauscht Opel in das verunfallte Auto

Bad Rappenau - Am frühen Dienstagmorgen kam es zu einem schweren Unfall auf der A6 bei Bad Rappenau.

Ein 38-Jähriger, der in gleicher Richtung unterwegs war, näherte sich mit seinem Opel Corsa von hinten, übersah vermutlich den liegen gebliebenen Anhänger und rauschte mitten hinein.

Der 51-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und sei noch in der Lage gewesen, mit der Absicherung der Unfallstelle zu beginnen. Danach passierte das Unglück .

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet das Gespann ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in eine Betonwand. Das Auto des 51-Jährigen blieb quer auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahn, der Anhänger auf der rechten Fahrspur stehen.

Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer in seinem Opel eingeklemmt wurde, von der Feuerwehr geborgen werden und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Laut ersten Schätzungen entstand an beiden Unfallautos ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die A6 war wegen der Bergungs- und Räumungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.