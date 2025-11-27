Clio überschlägt sich auf A66 nach Kollision: Unfall mit zwei Verletzten

Gelnhausen - Zwei leicht verletzte Personen und zweimal Totalschaden hat es bei einem Unfall auf der A66 am Donnerstagnachmittag bei Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) gegeben.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes mit dem BMW hatte sich der Clio überschlagen. Die beiden Insassinnen erlitten dabei leichte Verletzungen. © Polizeipräsidium Südosthessen

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach wollte die 47 Jahre alte Fahrerin eines mit einer weiteren Frau (44) besetzten Renault Clio gegen 15 Uhr an der Anschlussstelle Gelnhausen-Ost von der A66 auf die Schnellstraße auffahren.

Beim Wechsel auf die linke Spur übersah sie dabei augenscheinlich den von hinten heranfahrenden BMW eines 35-jährigen Fahrers und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Clio und blieb auf dem Dach liegen.

Sowohl die 47-jährige Fahrerin als auch ihre Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.