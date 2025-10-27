Heftiger Crash auf Autobahn: BMW überschlägt sich mehrfach

Flieden - Heftiger Unfall auf der A66 ! Ein BMW hat sich am Montag bei Flieden überschlagen, die 33 Jahre alte Fahrerin musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der BMW ist nach dem Unfall auf der A66 schrottreif. © Fuldamedia

Die Frau aus Fulda war am Vormittag gegen 11.30 Uhr von Schlüchtern in Richtung Flieden unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet.

Der BMW überschlug sich mehrfach, kam schwer beschädigt auf dem Standstreifen zum Stillstand.

Wie die Polizei mitteilte, musste zunächst die rechte Spur, wenig später die gesamte Strecke gesperrt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe hatten sich auf der vom Regen nassen A66 weitflächig verteilt.

Der Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Euro-Bereich bewegen.