Lastwagen auf A66 in Flammen: Autobahn noch immer gesperrt
Von Isabell Scheuplein, Jan Höfling
Langenselbold - Ein brennender Lastwagen hat in Hessen am Mittwoch auf der A66 in Richtung Fulda eine Vollsperrung und dadurch einen langen Rückstau verursacht. Achtung: Ein Ende der Sperrung ist aktuell noch lange nicht in Sicht.
Der Fahrer bemerkte laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Langenselbold und Gründau-Rothenbergen auf Höhe des Flugplatzes plötzlich massiven Rauch, der von der Ladefläche kam.
Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen.
Der 49-Jährige stoppte auf dem Seitenstreifen und koppelte den Anhänger ab, sodass die Flammen auf diesen nicht noch übergriffen. Geladen hatte der Lastwagen gepresstes Altpapier und Kartonage, was laut Polizeiangaben nur schwer zu löschen war.
Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro.
Der Verkehr wurde nach dem Brand, der gegen 11.45 Uhr gemeldet wurde, zeitnah umgeleitet.
Unfall auf Gegenfahrbahn: BMW kracht in Leitplanke, Polizei sucht Zeugen
Wegen der komplexen Reinigungsarbeiten ist die Fahrbahn Richtung Fulda jedoch auch am Abend noch gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer deshalb, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar.
Fahrbahn, Leitplanke und ein Wildschutzzaun wurden teils erheblich beschädigt. Ausgelaufener Dieselkraftstoff gelangte zudem ins Erdreich.
Auf der Gegenfahrbahn verursachte der Rauch zwischenzeitlich Sichtbehinderungen. Sämtliche im Stau befindlichen Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge nach und nach rückwärts abgeleitet.
Ein dunkler BMW prallte auf Höhe der Unfallstelle gegen 13.30 Uhr in die Mittelleitplanke, fuhr danach allerdings weiter. Die Polizei sucht hierzu Zeugen.
Personen, die Angaben zu dem Hergang, dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden dringend gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Telefonnummer 0618190100 zu melden.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa