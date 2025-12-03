Lastwagen auf A66 in Flammen: Autobahn noch immer gesperrt

Langenselbold - Ein brennender Lastwagen hat in Hessen am Mittwoch auf der A66 in Richtung Fulda eine Vollsperrung und dadurch einen langen Rückstau verursacht. Achtung: Ein Ende der Sperrung ist aktuell noch lange nicht in Sicht.

Die Feuerwehr hatte vor Ort alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Der Fahrer bemerkte laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Langenselbold und Gründau-Rothenbergen auf Höhe des Flugplatzes plötzlich massiven Rauch, der von der Ladefläche kam.

Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen.

Der 49-Jährige stoppte auf dem Seitenstreifen und koppelte den Anhänger ab, sodass die Flammen auf diesen nicht noch übergriffen. Geladen hatte der Lastwagen gepresstes Altpapier und Kartonage, was laut Polizeiangaben nur schwer zu löschen war.

Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro.

Der Verkehr wurde nach dem Brand, der gegen 11.45 Uhr gemeldet wurde, zeitnah umgeleitet.