Renault fliegt 60 Meter weit, überschlägt sich und kracht in Maisfeld: Mutter und Tochter schwer verletzt

Verhängnisvoller Unfall auf der A66 bei Flörsheim am Main am Sonntagabend: Ein Auto flog fast 60 Meter weit, überschlug sich und krachte in ein Maisfeld.

Von Florian Gürtler

Flörsheim am Main - Das Auto flog fast 60 Meter weit und überschlug sich dabei mehrmals - die 36-jährige Fahrerin und ihre 14-jährige Tochter wurden beide schwer verletzt. Nach dem Crash bei Flörsheim am Main am gestrigen Sonntagabend wurden zwei Fahrstreifen der A66 vorübergehend gesperrt.

Das Auto hatte eine solche Wucht, dass der Wagen fast 60 Meter weit flog, sich überschlug und mit dem Dach nach unten in ein Maisfeld neben der A66 krachte. Eine Frau und ihre 14-jährige Tochter wurden beide schwer verletzt. © 5VISION.NEWS Der verhängnisvolle Unfall ereignete sich gegen 21.01 Uhr: Die 36-Jährige fuhr mit einem Renault Megane auf dem rechten Fahrstreifen der A66 in Richtung Frankfurt am Main, wie die Polizei in der Nacht zum heutigen Montag mitteilte. Zeitgleich war ein 61 Jahre alter Mann mit einem BMW X1 auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in derselben Richtung unterwegs. "Zeitgleich wechselten beide auf den mittleren Fahrstreifen, wobei die 36-Jährige das Lenkrad verriss, um nicht mit dem 61-Jährigen zu kollidieren", ergänzte ein Sprecher. In der Folge wurde das Auto der 36-Jährigen über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen von der Autobahn geschleudert. Unfall A66 Kind (7) bei Crash auf A66 lebensgefährlich verletzt: Fuhr er etwa im Kofferraum mit? Der Wagen geriet auf die angrenzende Böschung und wurde mit einer derartigen Wucht in die Höhe katapultiert, dass der Renault nahezu 60 Meter weit flog, sich dabei mehrfach überschlug und dann mit dem Dach nach unten in ein Maisfeld krachte.

Zwei Fahrstreifen der A66 wurden wegen eines Unfalls gesperrt: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. © 5VISION.NEWS

Teil-Sperrung der A66 bei Flörsheim am Main nach Unfall am Sonntagabend