28.01.2025 21:44 A7 in Hamburg voll gesperrt: Hunderte Liter Diesel ausgelaufen

Hamburg - Auf der A7 in Hamburg sind am Dienstagabend Hunderte Liter Diesel ausgelaufen. Die Feuerwehr rückte an, um den restlichen Tank abzupumpen. © Christoph Seemann / Hamburg News Wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagezentrums gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich der Vorfall gegen 18.35 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Hausbruch in Richtung Norden ereignet. Verletzt wurde niemand. Durch einen Reifenplatzer war der Tank des Lastwagens beschädigt worden. Nach ersten Informationen traten dabei rund 500 Liter Diesel aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um den restlichen Tankinhalt abzupumpen und den ausgetretenen Kraftstoff abzustreuen. Dafür musste die A7 in Richtung Norden zeitweise komplett gesperrt werden. Inzwischen konnte eine Fahrbahn wieder freigegeben werden. Autofahrende müssen aber weiter mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

