A7 nach Brand doch nicht tagelang gesperrt: Strecke ist wieder frei

Bad Fallingbostel - Ein Brand hat die A7 in Niedersachsen so schwer beschädigt, dass sie fast den kompletten Samstag voll gesperrt war.

Der Brand breitete sich auf alle Fahrspuren der A7 aus. © Polizeiinspektion Heidekreis

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, war die Autobahn in Fahrtrichtung Süden kurz hinter Bad Fallingbostel im Heidekreis betroffen. Zunächst gingen die Beamten davon aus, dass die Sperrung sogar bis Montag anhalten würde.

Auslöser war ein Brand am späten Freitagabend. Ein mit Harzlösung beladener Sattelauflieger brannte kurz hinter Bad Fallingbostel in Richtung Süden.

In der Folge gerieten alle drei Fahrstreifen der Autobahn in Brand. An ihnen entstanden erhebliche Schäden, die ausgebessert werden mussten.

Die Polizei rechnete mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und bat Autofahrer, die Vollsperrung weiträumig zu umfahren. Dies ist nun nicht mehr nötig.