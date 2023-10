A7 nach schwerem Unfall gesperrt: Drei Lastwagen zusammengestoßen

Warder - Schwerer Unfall auf der A7 in Richtung Norden! Die Autobahn ist seit Donnerstagvormittag zwischen Warder und dem Autobahnkreuz Rendsburg voll gesperrt.

Anfangs war die Unfallursache unklar. Gegen Mittag gab es dazu einen neuen Stand. Demnach hielt ein Schwertransport verkehrsbedingt in Höhe Emkendorf an. Ein von hinten kommender Sattelzug fuhr ungebremst auf das Fahrzeug.

Ein Lastwagen verlor bei dem Unfall seine Ladung auf Fahrbahn und Standstreifen. © Polizeidirektion Neumünster

Zwei Fahrer wurden in ihren Führerhäusern eingeschlossen. Einer der Männer konnte relativ schnell daraus gerettet werden. Er wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Kiel geflogen.

Den zweiten Fahrer konnten die Feuerwehrleute erst gegen 12.15 Uhr befreien. Auch er soll per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Weitere Angaben zu den Verletzten und ihren Gesundheitszuständen liegen nicht vor.

Wegen des Rettungseinsatzes ist die A7 in Richtung Flensburg ab der Anschlussstelle Warder voll gesperrt. Der Verkehr wird dort von der Autobahn abgeleitet. Es kommt zu erheblichem Stau. Es wird empfohlen die Unfallstelle großräumig über die A215 und A210 nach Rendsburg zu umfahren. Die Polizei geht davon aus, dass die Vollsperrung bis zum späten Abend andauern wird.

Ein Sachverständiger ist am Unfallort. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.