Auffahrunfälle auf A7: Polizei mahnt zu Sicherheitsabstand

Altenstadt/Bellenberg/Illertissen - Gleich dreimal hat es auf der A7 im Landkreis Neu-Ulm gekracht. Es habe dichten Reiseverkehr am Samstag gegeben, wie die Polizei mitteilte.

Im dichten Verkehr ist es besonders wichtig, auf den Sicherheitsabstand zu achten. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Bei einem ersten Unfall bei Altenstadt fuhr ein Autofahrer am Samstag mit seinem Wagen auf das Auto einer 56-Jährigen vor ihm auf.

Er habe sich zuvor erschrocken, weil seine Wasserflasche während der Fahrt geplatzt sei, erklärte er der Polizei. Der Beifahrer der 56-Jährigen, der zum Unfallzeitpunkt schlief, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf kam es bei Bellenberg zu einem weiteren Auffahrunfall. Ein 29-Jähriger bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrendes Auto wegen des dichten Verkehrs anhalten musste, so die Polizei. Er fuhr auf den Wagen auf und schob ihn in ein drittes Fahrzeug. Verletzt wurde dabei niemand.

Auch bei Illertissen krachte es wenig später: Eine 27-Jährige konnte im dichten Reiseverkehr nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit ihrem Auto gegen den Fahrradträger eines vorausfahrenden Wagens. Dabei wurde auch ein transportiertes E-Bike beschädigt.