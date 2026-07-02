Autos und Lkw krachen auf A7 gegeneinander: Zwei Personen verletzt

Hamburg - Auf der A7 bei Hamburg -Heimfeld haben Autofahrer vorübergehend viel Geduld gebraucht: Nach dem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge ging es am Vormittag Richtung Süden nur sehr langsam voran.

Zwei Personen wurden leicht verletzt. © Lenthe-Medien/Reimer

Drei der vier Fahrstreifen waren nach Angaben der Verkehrsleitzentrale wegen Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt.

Inzwischen seien die Maßnahmen beendet, sagte ein Mitarbeiter in den Mittagsstunden. Die Verkehrslage beruhigte sich daher wieder.

Nach dem Unfall mit zwei Leichtverletzten am Morgen gegen 6.30 Uhr war die Verkehrslage nach Angaben der Behörden sehr angespannt.

"Aktuell stockt das zurück bis nach Othmarschen", hieß es am Vormittag aus dem Lagezentrum.