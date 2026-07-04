Falschfahrer auf der A7 verursacht Frontalcrash mit Schwerverletzten

Holle - In der Nacht auf Samstag sorgte ein heftiger Unfall auf der A7 bei Holle ( Landkreis Hildesheim ) für eine über sechs Stunden lange Vollsperrung.

Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. © Polizeiinspektion Hildesheim

Wer regelmäßig im Auto Radio hört, kennt diese bangen Verkehrsmeldungen: "Achtung, Falschfahrer auf der Autobahn!" Oft folgt wenig später die Entwarnung.

In der Nacht zu Samstag war das auf der A7 zwischen dem Autobahnparkplatz Jägerturm und der Anschlussstelle Bockenem um kurz nach 2 Uhr jedoch nicht der Fall.

Wie die Polizeiinspektion Hildesheim berichtet, war eine 24 Jahre alte Frau aus Augsburg mit einem Renault Clio in Richtung Kassel unterwegs. Mit ihr im Auto saß eine 23-jährige Beifahrerin aus Berlin.

Auf dem zweiten Überholfahrstreifen kam ihnen plötzlich ein 37 Jahre alter Mann aus Braunschweig mit einem Seat Arona entgegen.

Beide Autos krachten frontal ineinander. Die 23-jährige Beifahrerin sowie der 37-jährige Falschfahrer wurden dabei in ihren Autos eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus der Gemeinde Holle mussten sie befreien.

Die 24-jährige Fahrerin des Renault konnte sich selbst aus dem Wagen retten.