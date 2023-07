BMW nach Unfall in Flammen: Fahrer kehrt schwer verletzt zum Unfallort zurück!

Ein Insasse wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. © NEWS5 / Schröder

Wie eine Sprecherin der Polizei erklärte, sei gegen 23.07 Uhr ein 38 Jahre alter BMW in Richtung Süden über die A7 gefahren - laut Zeugenaussage mit überhöhter Geschwindigkeit.

Bei einer Geschwindigkeit von deutlich mehr als 200 km/h sei plötzlich der hintere rechte Reifen geplatzt, hieß es am Morgen in einer Mitteilung.

Der Wagen kam demnach in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte auf dem Grünstreifen mit einem Leitpfosten, überschlug sich, schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo er schließlich auf dem linken Fahrstreifen an der Mittelschutzplanke liegenblieb und umgehend in Brand geriet.

Der Fahrer konnte sich zuvor noch aus dem Wrack selbständig befreien und von dem brennenden Fahrzeug entfernen, heißt es weiter.

Während der Unfallaufnahme gegen 2.35 Uhr sei der 38-Jährige schwer verletzt zu den Einsatzkräften auf die Autobahn gekommen und habe sich als Fahrer des verunglückten BMWs zu erkennen gegeben, so die Polizei. "Was zwischen der Unfallzeit und dem Antreffen des Fahrers geschehen ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen."

Der Mann sei ins UKE in Hamburg gebracht und dort stationär aufgenommen worden. Da der Verdacht des Fahrens unter Alkohol bestand, sei eine Blutprobenentnahme angeordnet worden.

Am frühen Montagmorgen hatte eine Sprecherin der Polizei auf TAG24-Nachfrage erklärt, dass mit Hunden und einem Rettungshubschrauber nach dem Insassen gesucht wurde und dieser nach 3 Uhr in unmittelbarer Nähe, kaum ansprechbar in einer Böschung auf dem Boden liegend gefunden wurde.