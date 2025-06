Brennender Sattelzug sorgt für Vollsperrung der A7 Richtung Süden

Bad Fallingbostel - Ein brennender Lastwagen hat am Mittwochmittag für eine Vollsperrung der A7 in Richtung Hannover gesorgt.

Alles in Kürze

Ein Lastwagen ist auf der A7 bei Bad Fallingbostel in Brand geraten. © Polizeiinspektion Heidekreis

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war ein mit Getreidepellets beladener Sattelzug gegen 11.45 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bad Fallingbostel in Brand geraten.

Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den in Flammen stehenden Lastwagen löschen, die Zugmaschine wurde allerdings vollständig zerstört.