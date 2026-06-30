Drei Fahrzeuge krachen auf A7 gegeneinander: Auto landet in Mittelleitplanke

Hamburg - Heftiger Unfall auf der A7 : Am Dienstagvormittag krachte es auf der Autobahn in Hamburg . Insgesamt drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt.

Am Dienstagvormittag krachte es auf der A7 in Hamburg. Drei Fahrzeuge waren beteiligt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr zwischen dem Kreuz Hamburg-Nordwest und der Ausfahrt Stellingen in Richtung Süden, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen sollen an dem Unfall zwei Autos und ein Lastwagen beteiligt gewesen sein. Eines der Autos krachte nach der Kollision sogar in die Betonmittelplanke.

Grund für den Unfall: vermutlich ein Spurwechsel der Fahrbahn, so die Sprecherin weiter.

Eine Person wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Beamtin allerdings keine Angaben machen.

Ein Reporter vor Ort berichtete von insgesamt zwei leicht verletzten Personen.