Drei Fahrzeuge krachen auf A7 gegeneinander: Auto landet in Mittelleitplanke
Hamburg - Heftiger Unfall auf der A7: Am Dienstagvormittag krachte es auf der Autobahn in Hamburg. Insgesamt drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr zwischen dem Kreuz Hamburg-Nordwest und der Ausfahrt Stellingen in Richtung Süden, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen sollen an dem Unfall zwei Autos und ein Lastwagen beteiligt gewesen sein. Eines der Autos krachte nach der Kollision sogar in die Betonmittelplanke.
Grund für den Unfall: vermutlich ein Spurwechsel der Fahrbahn, so die Sprecherin weiter.
Eine Person wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Beamtin allerdings keine Angaben machen.
Ein Reporter vor Ort berichtete von insgesamt zwei leicht verletzten Personen.
Aufgrund des Unfalls wurden die beiden linken Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Seit kurz vor 11 Uhr ist die Autobahn wieder frei befahrbar.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig