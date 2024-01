Horror-Unfall auf der A7: Zwei Menschen sterben, weil sie helfen wollten

Schneverdingen - Auf der A7 hat es am Wochenende einen tragischen Unfall gegeben, bei dem ein 28-jähriger Ersthelfer noch vor Ort ums Leben kam. Jetzt ist auch eine 29-jährige Frau, die ebenfalls helfen wollte, an ihren Verletzungen gestorben.

Einsatzkräfte der Polizei stehen an der Unfallstelle: Im Hintergrund ist das verunfallte Fahrzeug der Ersthelfer zu sehen. © Blaulicht-News.de

Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, verstarb die Frau bereits am Sonntagabend in einem Hamburger Krankenhaus. Eine weitere Frau im Alter von 71 Jahren wurde zudem schwer verletzt.

Den tragischen Ereignissen war ein eigentlich noch glimpflich verlaufender Unfall vorausgegangen. Ein 50-jähriger Mann hatte – vermutlich aufgrund von Glätte – am Sonntagvormittag auf der A7 die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Auf Höhe der Anschlussstelle Schneverdingen kam er von der Straße ab und geriet mit seinem Fahrzeug auf einen Grünstreifen. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Hinter ihm hielt jedoch sofort ein weiteres Fahrzeug mit Insassen, die dem verunfallten Mann zur Hilfe eilen wollten. "In dieses Ersthelfer-Fahrzeug ist dann ein drittes Fahrzeug, was vermutlich durch die Glätte ins Schleudern geriet, hineingefahren", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag gegenüber TAG24.

Alle drei Ersthelfenden, die das Auto bereits verlassen hatten, wurden von dem Auto der 41-jährigen Fahrerin erfasst und schwer verletzt. Der Mann kam noch am Unfallort ums Leben. Die beiden Frauen wurden von den gerufenen Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.