Laster-Fahrer übersieht Mercedes: Hunderte Kisten verteilen sich auf A7!

Fichtenau - Hunderte Kisten mit PET-Flaschen verteilten sich am Dienstagmorgen auf der A7 im Kreis Schwäbisch Hall.

In der Folge verteilten sich Hunderte Kisten mit PET-Flaschen auf der Autobahn. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Der Lastwagen-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die A7 wurde eine Stunde lang voll gesperrt. In Richtung Würzburg hielt die Sperrung bis in den Vormittag hinein an.