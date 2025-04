Lkw durchbricht Mittelplanke auf A7: Unfall sorgt für Stau bei Ellwangen

Auf der A7 bei Ellwangen kam es beidseitig zu Verkehrsverzögerungen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Fahrer des Lasters wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Warum der Lastwagen am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Ellwangen (Ostalbkreis) und Dinkelsbühl/Fichtenau durch die Mittelleitplanke fuhr, war noch unklar.

Die A7 in Richtung Ulm wurde mittlerweile wieder freigegeben. In Richtung Würzburg dauere die Vollsperrung weiter an, so die Polizeisprecherin.