Mehrere Kilometer Stau nach Unfall auf A7 in Richtung Hamburg

Rendsburg - Auf der A7 in Schleswig-Holstein gab es am Ostermontag einen Unfall.

Wie die Autobahngesellschaft Nord mitteilte, geschah das Unglück gegen 12.40 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg .

Wegen des Rückreiseverkehrs am letzten Tag des Osterwochenendes kommt es auf der A7 im gesamten Norden zu Behinderungen. So stockt beispielsweise der Verkehr in Richtung Süden zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest bis zum Elbtunnel. 45 Minuten dauert es hier länger.

Weitere Engstellen sind zwischen Walsrode und Soltau Süd in Richtung Hamburg sowie in Richtung Hannover zwischen Bad Fallingbostel und Berkhof. An beiden Stellen sind es etwa 30 Minute Zeitverlust.