Schock für Busfahrer auf der A7: Flammeninferno sorgt für Bild der Verwüstung

Kassel - Das war ein wahrer Schockmoment für einen Busfahrer, der es sich am gestrigen Dienstagabend auf der A7 in Höhe Nordhessen befand. Nur wenige Augenblicke, nachdem er Flammen an seinem Fahrzeug aufsteigen gesehen hatte, stand das Gefährt plötzlich in Vollbrand. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.