Kraftstoff läuft aus: Schwerer Unfall auf der A7
Hamburg - Aus noch unbekannter Ursache sind am Donnerstagvormittag zwei Lkw auf der A7 Richtung Norden miteinander kollidiert.
Wie eine Sprecherin der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 11.10 Uhr hinter der Anschlussstelle Hamburg-Hausbruch.
Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll ein Lkw auf den Sattelschlepper eines anderen Lkw aufgefahren sein. Dabei soll der Tank des hinteren Lasters aufgesprungen und eine große Menge Diesel-Kraftstoff auf die Autobahn gelaufen sein.
Auch die Polizeisprecherin bestätigte, dass die Fahrbahn aktuell aufgrund von zuvor ausgelaufenem Kraftstoff gereinigt werden muss.
Verletzt wurde den Angaben zufolge zum Glück niemand.
Aufgrund der Reinigungsarbeiten wird der Verkehr in Richtung Norden kurz vorm Elbtunnel einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
