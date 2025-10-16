Kraftstoff läuft aus: Schwerer Unfall auf der A7

Hamburg - Aus noch unbekannter Ursache sind am Donnerstagvormittag zwei Lkw auf der A7 Richtung Norden miteinander kollidiert.

Beide Lkw erlitten einen Totalschaden und müssen abgeschleppt werden. © Lenthe-Medien

Wie eine Sprecherin der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 11.10 Uhr hinter der Anschlussstelle Hamburg-Hausbruch.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll ein Lkw auf den Sattelschlepper eines anderen Lkw aufgefahren sein. Dabei soll der Tank des hinteren Lasters aufgesprungen und eine große Menge Diesel-Kraftstoff auf die Autobahn gelaufen sein.

Auch die Polizeisprecherin bestätigte, dass die Fahrbahn aktuell aufgrund von zuvor ausgelaufenem Kraftstoff gereinigt werden muss.

Verletzt wurde den Angaben zufolge zum Glück niemand.