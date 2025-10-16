SUV kommt von der A7 ab und landet im Graben: Bergung sorgt für Sperrung

Ellerau - Am Donnerstag ist ein 68-Jähriger mit seinem SUV bei Ellerau (Kreis Segeberg) von der A7 abgekommen und in einem Entwässerungsbecken gelandet.

Für die Bergung des Fahrzeugs muss die rechte Spur der A7 in Richtung Hamburg gesperrt werden. © Florian Sprenger

Gegen 15 Uhr war der Mann mit seinem SUV auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn unterwegs und geriet bei Ellerau plötzlich auf den Grünstreifen, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

Anschließend durchbrach der 68-Jährige mit seinem Fahrzeug einen Zaun und krachte in dem Graben. Der Wagen blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Der Fahrer konnte sich selbst befreien und blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt.