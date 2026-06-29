Skoda überschlägt sich auf Autobahn und wird völlig zerstört
Von Laura Heide
Kaltenkirchen - Ein Skoda-Fahrer hat sich in der Nacht auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt mit seinem Wagen überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht.
Der Unfall ereignete sich gegen 0.15 Uhr in Fahrtrichtung Norden.
Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem Auto und durchbrach einen Wildschutzzaun.
Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Wegen der Bergungsarbeiten und der Reparatur des beschädigten Wildschutzzauns wurden zunächst zwei Fahrstreifen, später eine Spur gesperrt.
Die Einschränkungen dauerten knapp drei Stunden an. Gegen 3 Uhr wurde die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.
Titelfoto: NEWS5/Fabian Höfig