Unbekannter Fahrer gesucht: 19-Jährige überschlägt sich mit Auto auf A7

Bornhausen - Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der A7 schwer verletzt worden. Zuvor soll sie von einem bislang unbekannten Auto auf Höhe Bornhausen ( Landkreis Goslar ) geschnitten worden sein.

Durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Betonwand überschlug sich das Auto der 19-Jährigen. © Polizeiinspektion Hildesheim

Laut der Polizeiinspektion Hildesheim war die junge Frau aus Peine gegen 9.10 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A7 in Richtung Hannover unterwegs.

Zwischen den Anschlussstellen Seesen und Rhüden sei sie nach eigenen Angaben von einem unbekannten Fahrzeug geschnitten worden. Dabei soll es sich mutmaßlich um einen weißen Audi gehandelt haben.

Die 19-Jährige wich daraufhin aus, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen eine Betonwand.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Wagen schließlich aufs Dach.

Ersthelfer befreiten die junge Frau aus ihrem Wagen und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um sie.

Die 19-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, hieß es. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Hildesheim.