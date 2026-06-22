Unbekannter Fahrer gesucht: 19-Jährige überschlägt sich mit Auto auf A7
Bornhausen - Eine 19 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der A7 schwer verletzt worden. Zuvor soll sie von einem bislang unbekannten Auto auf Höhe Bornhausen (Landkreis Goslar) geschnitten worden sein.
Laut der Polizeiinspektion Hildesheim war die junge Frau aus Peine gegen 9.10 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A7 in Richtung Hannover unterwegs.
Zwischen den Anschlussstellen Seesen und Rhüden sei sie nach eigenen Angaben von einem unbekannten Fahrzeug geschnitten worden. Dabei soll es sich mutmaßlich um einen weißen Audi gehandelt haben.
Die 19-Jährige wich daraufhin aus, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Auto gegen eine Betonwand.
Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Wagen schließlich aufs Dach.
Ersthelfer befreiten die junge Frau aus ihrem Wagen und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um sie.
Die 19-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, hieß es. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Hildesheim.
Unfall auf A7: Polizei sucht nun Zeugen
Die A7 musste zunächst voll gesperrt werden. Nach der Unfallaufnahme kam es wegen Reinigungs- und Bergungsarbeiten noch bis etwa 12.20 Uhr zu Einschränkungen.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben können. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Hildesheim unter der Telefon 05121/939225 entgegen.
Titelfoto: Polizeiinspektion Hildesheim