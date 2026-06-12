Schwerer Unfall auf der A7: Lkw brennt aus, stundenlange Vollsperrung
Seesen/Echte - In der Nacht auf Freitag krachte es schwer auf der A7: Drei Lkw waren zusammengeprallt, ein Mann wurde verletzt.
Gegen 2.50 Uhr war ein 56-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw, der mit Getriebeteilen und -öl beladen war, auf der Autobahn Richtung Hannover unterwegs, als auf Höhe Seesen (Niedersachsen) wohl ein Reifen platzte.
Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte kurz vor dem Parkplatz Schwalenberg in zwei weitere Lkw, die auf dem Standstreifen hielten.
Wie die Polizeiinspektion Göttingen am Freitagabend mitteilte, konnte sich der 56-Jährige leicht verletzt selbst in Sicherheit bringen. Wenige Momente später brannte sein Lkw lichterloh.
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und kämpfte gegen die Flammen, der betroffene Wagen brannte jedoch vollständig aus. Aufgrund der Ladung gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, hieß es.
Der entstandene Sachschaden ist enorm: Die Polizei spricht von mindestens 200.000 Euro!
Nach dem Unfall wurde die Fahrtrichtung Hannover bis etwa 11.45 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich kilometerlanger Stau, inzwischen rollt alles wieder.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Echte