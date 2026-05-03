Tragischer Unfall auf der A7: Fahrzeug prallt gegen Lkw, Fahrer tot

Bad Bramstedt - Heftiger Crash auf der A7 : Am Sonntagabend verunglückte ein Fahrer eines Fahrzeugs auf der Autobahn tödlich.

Am Sonntagabend verunglückte ein Fahrer eines Fahrzeugs auf der A7 tödlich. © Florian Sprenger

Der Unfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr, auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe in Fahrtrichtung Norden, so ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen ist dabei ein Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Aufleger eines Lkws gefahren.

Der Fahrer des Wagens ist bei dem Vorfall ums Leben gekommen. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Verunglückte noch an der Unfallstelle gestorben ist.