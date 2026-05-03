Tragischer Unfall auf der A7: Fahrzeug prallt gegen Lkw, Fahrer tot
Bad Bramstedt - Heftiger Crash auf der A7: Am Sonntagabend verunglückte ein Fahrer eines Fahrzeugs auf der Autobahn tödlich.
Der Unfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr, auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe in Fahrtrichtung Norden, so ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen ist dabei ein Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Aufleger eines Lkws gefahren.
Der Fahrer des Wagens ist bei dem Vorfall ums Leben gekommen. Ein Reporter vor Ort berichtete, dass der Verunglückte noch an der Unfallstelle gestorben ist.
Die Autobahn war in Richtung Großenaspe zunächst teilweise gesperrt. Die Reinigungsarbeiten sind nun jedoch abgeschlossen. Damit ist die A7 mittlerweile wieder voll befahrbar und alle Sperrungen wurden aufgehoben.
Titelfoto: Florian Sprenger