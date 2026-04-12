Unfall-Chaos auf A7: Auto schleudert über Fahrbahn, zwei Vollsperrungen!

Seesen/Walsrode - Wer am Sonntagabend auf der A7 nördlich oder südlich von Hannover unterwegs ist, braucht mitunter viel Geduld. Zwei schwere Unfälle sorgen für massive Behinderungen.

Die Polizei muss sich am Sonntagabend auf der A7 um gleich zwei schwere Unfälle kümmern. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut ADAC ist die Autobahn zwischen Echte und Rhüden/Harz in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollen eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge bilden.

Ein Sprecher der Polizeiinspektion Hildesheim erklärte gegenüber TAG24, dass kurz nach 17.30 Uhr zwei Autos kollidiert waren, wobei ein Wagen über die Gegenfahrbahn schleuderte und im Graben zum Liegen kam.

Es soll mehrere Verletzte geben. Noch ist unklar, wann die Spuren wieder freigegeben werden können.

Zugleich kann auch die A7 in Richtung Hamburg zwischen dem Dreieck Walsrode und der Anschlussstelle Bad Fallingbostel derzeit nicht befahren werden.

Laut NDR hat sich ein Fahrzeug überschlagen. Es gebe drei Schwerverletzte. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.