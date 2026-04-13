Schwerer Unfall auf der A7: Kia stürzt 20 Meter in die Tiefe

Seesen - Schwerer Unfall auf der A7 in Niedersachsen : Am Sonntagabend stürzte ein Kleinwagen einen Abhang hinunter. Ein Unfallbeteiligter ist auf der Flucht.

Am Sonntagabend krachte es schwer auf der A7! (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Gegen 17.30 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der A7 in Richtung Norden auf dem zweiten Überholstreifen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 52-Jähriger in seinem Kia.

Auf Höhe der Anschlussstelle Seesen wechselte der VW-Fahrer auf die andere Spur, um den Kia-Fahrer vorbeizulassen. Zu diesem Zeitpunkt zog aber auch ein bislang unbekannter dunkler VW auf den Überholstreifen.

Der 22-Jährige fädelte sich wieder ein, um einen Zusammenprall zu verhindern. Der 52-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt aber bereits zum Überholen angesetzt.

Wie die Polizeiinspektion Hildesheim TAG24 am Montagmorgen mitteilte, krachten der VW und der Kia seitlich gegeneinander, woraufhin beide Fahrer die Kontrolle verloren und ins Schleudern gerieten.

Der 22-Jährige konnte auf dem Überholstreifen halten, doch der Ältere durchbrach die Schutzplanke, überschlug sich mehrfach und stürzte einen gut 20 Meter tiefen Abhang hinunter. Der unbekannte dunkle VW fuhr einfach weiter.