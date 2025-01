Unfall auf der A7: Auto rast in Feld, zwei Männer in Lebensgefahr

Der Wagen mit den vier Insassen überschlug sich mehrmals. © Florian Sprenger

Sie saßen in einem Wagen mit vier Insassen, der am Mittag von der Autobahn abkam, sich mehrmals überschlug und in einem Feld liegenblieb. Das sagte ein Sprecher der Polizei.

Der 59 Jahre alte Fahrer und ein 22 Jahre alter Mitfahrer seien lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Alle vier Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Norden zwischenzeitlich gesperrt werden.