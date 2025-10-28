Auf der A71: Falschfahrer stirbt nach Unfall

Ein 85-jähriger Falschfahrer ist auf der A71 bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Von Sven Bleilefens

Am Montagabend kam es auf der A71 wegen eines Falschfahrers zu einem Unfall. (Symbolbild)
Am Montagabend kam es auf der A71 wegen eines Falschfahrers zu einem Unfall. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Laut Polizei war er am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Sömmerda mit einem Pkw kollidiert.

Dessen 26-jährige Fahrerin wurde demnach schwer verletzt. Im Anschluss stieß das Auto des Falschfahrers noch gegen einen Lkw, hieß es weiter.


Der Lkw-Fahrer sei jedoch unverletzt geblieben.

Die Fahrbahn war am Montagabend mehrere Stunden in Richtung Schweinfurt gesperrt.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

