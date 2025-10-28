Auf der A71: Falschfahrer stirbt nach Unfall

Sömmerda - Ein 85-jähriger Falschfahrer ist auf der A71 bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Am Montagabend kam es auf der A71 wegen eines Falschfahrers zu einem Unfall. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut Polizei war er am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Sömmerda mit einem Pkw kollidiert.

Dessen 26-jährige Fahrerin wurde demnach schwer verletzt. Im Anschluss stieß das Auto des Falschfahrers noch gegen einen Lkw, hieß es weiter.



