Vollsperrung dauert weiter an: Umgekippter Sattelzug auf A71

Arnstadt - Aktuell ist die A71 Richtung Sangerhausen zwischen der Anschlussstelle Arnstadt-Nord und dem Erfurter Kreuz voll gesperrt.

Der Lkw hatte neben kleinen Rasentraktoren auch Lebensmittel auf seiner Ladefläche und sorgte für Stau. (Symbolbild) © Frank Molter/dpa

Gegen 1 Uhr ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Unfall.

Der 45-jährige Fahrer eines Sattelzuges kam rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort mit drei Leitpfosten zusammen und fuhr durch den angrenzenden Straßengraben.

Im Anschluss fuhr er wieder zurück auf die Fahrbahn, geriet jedoch ins Schleudern und kippte um.

Der Sattelzug rutschte gegen die Mittelleitplanke und liegt seitdem quer auf der Fahrbahn. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 95.000 Euro.