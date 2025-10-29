Vollsperrung dauert weiter an: Umgekippter Sattelzug auf A71
Arnstadt - Aktuell ist die A71 Richtung Sangerhausen zwischen der Anschlussstelle Arnstadt-Nord und dem Erfurter Kreuz voll gesperrt.
Gegen 1 Uhr ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Unfall.
Der 45-jährige Fahrer eines Sattelzuges kam rechts von der Fahrbahn ab, stieß dort mit drei Leitpfosten zusammen und fuhr durch den angrenzenden Straßengraben.
Im Anschluss fuhr er wieder zurück auf die Fahrbahn, geriet jedoch ins Schleudern und kippte um.
Der Sattelzug rutschte gegen die Mittelleitplanke und liegt seitdem quer auf der Fahrbahn. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 95.000 Euro.
Der 45-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bergungsmaßnahmen gestalten sich laut Aussage der Bundespolizei jedoch schwierig. Zunächst müsse die Ladung des Sattelzugs geborgen werden, bevor dieser wieder aufgerichtet werden könne.
Der Verkehr wird momentan noch an der Anschlussstelle Arnstadt-Nord abgeleitet. Nach Angaben des Bergungsunternehmens werden die Maßnahmen noch bis zum späten Mittwochnachmittag andauern. Bis dahin müsse mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen auf allen Umleitungsstrecken gerechnet werden.
Titelfoto: Frank Molter/dpa