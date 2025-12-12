 608

Massenkarambolage auf der A71: Reisebus, Lkw und mehrere Pkw beteiligt

Auf der A71 ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

A71/Kölleda - Auf der A71 ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Dichter Nebel und zahlreiche beschädigte Fahrzeuge sorgen auf der A71 für eine Vollsperrung in beide Richtungen. (Symbolbild)
Nach ersten Erkenntnissen kollidierten gegen 9.05 Uhr unmittelbar nach dem Schmücketunnel, zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Heldrungen in Richtung Sangerhausen, ein unbesetzter Reisebus und ein Kleintransporter.

In dem sich schnell bildenden Rückstau prallten anschließend weitere fünf Sattelzüge sowie fünf Pkw ineinander.

Ein Lkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Derzeit läuft ein umfangreicher Rettungs- und Bergungseinsatz.

Die Autobahn ist in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt, der Verkehr wird jeweils an der letzten möglichen Abfahrt abgeleitet. Es kommt zu erheblichen Behinderungen.

Vor Ort herrscht dichter Nebel mit Sichtweiten von etwa 100 Metern. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen anzupassen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet großräumig zu umfahren.

