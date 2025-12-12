Massenkarambolage auf der A71: Reisebus, Lkw und mehrere Pkw beteiligt

A71/Kölleda - Auf der A71 ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Dichter Nebel und zahlreiche beschädigte Fahrzeuge sorgen auf der A71 für eine Vollsperrung in beide Richtungen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten gegen 9.05 Uhr unmittelbar nach dem Schmücketunnel, zwischen den Anschlussstellen Kölleda und Heldrungen in Richtung Sangerhausen, ein unbesetzter Reisebus und ein Kleintransporter.

In dem sich schnell bildenden Rückstau prallten anschließend weitere fünf Sattelzüge sowie fünf Pkw ineinander.

Ein Lkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Derzeit läuft ein umfangreicher Rettungs- und Bergungseinsatz.

Die Autobahn ist in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt, der Verkehr wird jeweils an der letzten möglichen Abfahrt abgeleitet. Es kommt zu erheblichen Behinderungen.