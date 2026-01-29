Lkw kippt auf Autobahn um: A71 gesperrt
Stadtilm - Am frühen Donnerstagmorgen ist auf der A71 bei Stadtilm (Ilm-Kreis) ein Lkw verunglückt.
Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Autobahnpolizei gegen 1.45 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Stadtilm in Fahrtrichtung Schweinfurt.
Demnach war der Lkw-Fahrer erst an der Anschlussstelle auf die Autobahn aufgefahren und hatte seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst. Daraufhin hatte der 47-Jährige die Kontrolle über sein Gefährt verloren.
Das mit 24 Tonnen Kabelrollen vollgeladene Gespann kippte um, blieb zwischen dem rechten und linken Fahrstreifen liegen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, allerdings wurde der Tank des Lastwagens beschädigt und Kraftstoff lief auf die Autobahn.
Seit 2.50 Uhr ist die A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt sowie die Auffahrt der Anschlussstelle Stadtilm voll gesperrt. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.
Titelfoto: Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion