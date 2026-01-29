Lkw kippt auf Autobahn um: A71 gesperrt

Stadtilm - Am frühen Donnerstagmorgen ist auf der A71 bei Stadtilm (Ilm-Kreis) ein Lkw verunglückt.

Der Lkw kippte um und blieb zwischen den Fahrspuren liegen. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Autobahnpolizei gegen 1.45 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Stadtilm in Fahrtrichtung Schweinfurt.

Demnach war der Lkw-Fahrer erst an der Anschlussstelle auf die Autobahn aufgefahren und hatte seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst. Daraufhin hatte der 47-Jährige die Kontrolle über sein Gefährt verloren.

Das mit 24 Tonnen Kabelrollen vollgeladene Gespann kippte um, blieb zwischen dem rechten und linken Fahrstreifen liegen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, allerdings wurde der Tank des Lastwagens beschädigt und Kraftstoff lief auf die Autobahn.