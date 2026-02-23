Transporter übersieht Audi: Zwei Kinder verletzt, A71 voll gesperrt

Erfurt - Auf der A71 bei Erfurt hat es am Wochenende einen schweren Unfall gegeben. Mehrere Personen wurden verletzt.

Im Stau hatte sich ein weiterer Unfall ereignet. (Symbolfoto) © Frank Molter/dpa

Wie die Autobahnpolizei am Montag mitteilte, hatte es am Samstag gegen 15.30 Uhr zwischen dem Erfurter Kreuz und der Anschlussstelle Arnstadt-Nord in Fahrtrichtung Schweinfurt gekracht.

Den Angaben nach war ein Kleintransporter-Fahrer von der rechten auf die linke Spur gewechselt. Hierbei hatte der 38-Jährige allerdings einen sich von hinten nähernden Audi übersehen. Der 55-jährige Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und krachte in das Heck des Kleintransporters. Anschließend kollidierte das Auto mit der Mittelleitplanke.

Der 55-Jährige und drei weitere Insassen, darunter zwei Kinder im Alter von elf und 15 Jahren, verletzten sich leicht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Laut Autobahnpolizei entstand ein Gesamtsachschaden von rund 80.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden. Die A71 in Richtung Schweinfurt war im Unfallbereich bis 17 Uhr voll gesperrt. Außerdem wurde gegen den 38-Jährigen nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro erhoben.