Überholmanöver geht schief: Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder auf A71
Von Lea Marie Kläsener, Christian Rüdiger
Ilmenau - Zahlreiche Personen wurden am Sonntagabend bei einem Unfall auf der A71 bei Ilmenau verletzt.
Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte sich das Unglück kurz nach 18 Uhr zwischen Ilmenau-Ost und Ilmenau-West in Fahrtrichtung Schweinfurt ereignet. Demnach waren drei Autos involviert.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Auto zum Überholen angesetzt und war auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Von hinten näherte sich jedoch ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit und musste stark abbremsen.
Anschließend war das herannahende Auto auf die rechte Spur geraten und dort laut Polizei mit dem Wagen zusammengestoßen, den das erste Fahrzeug überholen wollte.
Insgesamt fünf Personen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Der Sachschaden soll sich auf rund 25.000 Euro belaufen. Die A71 in Richtung Schweinfurt war für etwa zwei Stunden gesperrt.
Titelfoto: Guido Kirchner/dpa