Überholmanöver geht schief: Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder auf A71

Ilmenau - Zahlreiche Personen wurden am Sonntagabend bei einem Unfall auf der A71 bei Ilmenau verletzt.

Auf der A71 bei Ilmenau hatte es am Sonntagabend gekracht. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hatte sich das Unglück kurz nach 18 Uhr zwischen Ilmenau-Ost und Ilmenau-West in Fahrtrichtung Schweinfurt ereignet. Demnach waren drei Autos involviert.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Auto zum Überholen angesetzt und war auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Von hinten näherte sich jedoch ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit und musste stark abbremsen.

Anschließend war das herannahende Auto auf die rechte Spur geraten und dort laut Polizei mit dem Wagen zusammengestoßen, den das erste Fahrzeug überholen wollte.